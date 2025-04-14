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До 23 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 15 апреля
До +23°С ожидается в Беларуси 15 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.