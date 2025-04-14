До +27 градусов: белорусов на этой неделе ждет не по сезону теплая погода

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В Беларуси на этой неделе ожидается не по сезону теплая погода. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После аномально холодной прошлой недели в ближайшие дни апрель будет наверстывать упущенное. Под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада, ночи в Беларуси будут становиться все теплее, а дневной прогрев день ото дня будет увеличиваться. Не обойдется без кратковременных дождей. При активном развитии атмосферных процессов местами не исключена вероятность гроз. Днем 16 апреля местами дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 15 апреля, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.

В среду, 16 апреля, ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 12-19 градусов тепла, местами - плюс 20-23.

В четверг, 17 апреля, ночью и утром местами по стране, днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - от плюс 19 по северо-востоку до 27 градусов тепла по западу.

В пятницу, 18 апреля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 20-27.

"Не по сезону теплая погода с температурным фоном в основном на 5-9 градусов выше средних многолетних значений сохранится и в предстоящие выходные", - прогнозируют синоптики.

В субботу, 19 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, по западу местами - плюс 17-19.