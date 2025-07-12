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До 28 градусов тепла и переменная облачность прогнозируется в Беларуси

До 28 градусов тепла и переменная облачность прогнозируется в Беларуси

13 июля в Беларуси прогнозируется до 28 градусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. По западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами может быть туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит 23-28 градусов.

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