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До 28 градусов тепла и переменная облачность прогнозируется в Беларуси
Автор:Редакция news.by
До 28 градусов тепла и переменная облачность прогнозируется в Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-xl-___webp_1920.webp 1920w
13 июля в Беларуси прогнозируется до 28 градусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. По западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами может быть туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит 23-28 градусов.