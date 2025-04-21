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До +29°С и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля

До +29°С и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, местами 4-7 градусов. Днем будет 23-29 градусов выше нуля.

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