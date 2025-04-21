3.68 BYN
3.06 BYN
3.48 BYN
До +29°С и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля
До +29°С и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 22 апреляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39b44d6-7e81-40df-b2da-a22c08173876/conversions/b1c454e1-1a4e-48d6-9fef-6447384736dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39b44d6-7e81-40df-b2da-a22c08173876/conversions/b1c454e1-1a4e-48d6-9fef-6447384736dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39b44d6-7e81-40df-b2da-a22c08173876/conversions/b1c454e1-1a4e-48d6-9fef-6447384736dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d39b44d6-7e81-40df-b2da-a22c08173876/conversions/b1c454e1-1a4e-48d6-9fef-6447384736dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, местами 4-7 градусов. Днем будет 23-29 градусов выше нуля.