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До 3 млн соотечественников проживает за пределами Беларуси
Автор:Капитолина Зинкевич
За пределами Беларуси, по разным данным, сегодня проживает от 1,5 до 3 млн наших соотечественников.
Наиболее массово белорусская диаспора представлена в России, Польше и Латвии. Общественные объединения "Белорусов зарубежья" также имеются в странах Западной Европы, Латинской Америки и Австралии. Всего таковых объединений свыше 200.
Белорусы в мире
Сегодня наши люди есть во многих уголках земного шара. Независимо от места проживания белорусы не перестают сохранять, развивать и популяризировать белорусскую культуру, историю, язык. Здесь белорусы зарубежья не остаются без помощи и поддержки.
Каждый приезд на Родину для белорусов зарубежья - событие ценное и уникальное, позволяющее вдоволь напитаться нашей "белорускостью". В нынешнюю осеннюю творческую стажировку к нам приехали 30 человек из 5 стран - это Россия, Латвия, Казахстан, Эстония и Италия. Руководители и участники хореографических и вокальных коллективов в этот раз с головой окунутся в изучение хореографического искусства.
Творческая стажировка продлится неделю. Программа насыщенная. Участников ожидают мастер-классы и практические занятия по хореографии и народному танцу. Все, что впитают сейчас, увезут к себе и будут популяризировать и развивать уже на местах. Кроме того, запланирована тематическая диалоговая площадка с министром культуры Беларуси. Белорусы зарубежья также посетят регионы республики, чтобы максимально прочувствовать всю уникальность и неповторимость белорусской культуры, народного творчества и традиционных обрядов, нашей истории.
В программе посещение МТЗ и Первого национального торгового дома.
Обязательно памятно-историческая остановка, в этот раз в мемориальном комплексе "Благовщина".
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