Добрая традиция - 10 лет назад состоялась первая экскурсия во Дворец Независимости

22 июля 2015 года открыли экскурсии во Дворец Независимости.

И первыми посетителями стали 90 юношей и девушек: участники международного молодежного профсоюзного образовательного форума "ТЕМП-2015". Более 2 часов ребята осматривали интерьеры Дворца Независимости, рабочие залы, внутренний дворик, Аллею почетных гостей.

С тех пор экскурсии в главный символ белорусской государственности стали доброй традицией.