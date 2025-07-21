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Добрая традиция - 10 лет назад состоялась первая экскурсия во Дворец Независимости
Автор:Редакция news.by
22 июля 2015 года открыли экскурсии во Дворец Независимости.
И первыми посетителями стали 90 юношей и девушек: участники международного молодежного профсоюзного образовательного форума "ТЕМП-2015". Более 2 часов ребята осматривали интерьеры Дворца Независимости, рабочие залы, внутренний дворик, Аллею почетных гостей.
С тех пор экскурсии в главный символ белорусской государственности стали доброй традицией.
К слову, первое, на что обычно обращают внимание посетители Дворца Независимости, - грандиозный Зал торжественных церемоний, из окон которого открывается панорама площади Государственного флага.