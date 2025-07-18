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Добрая традиция. Китай передал гуманитарную помощь детскому реабилитационному центру в Ждановичах
Благотворительная акция "Мост дружбы" уже 20 лет связывает Беларусь и Китай добрыми делами.
Творить добро особенно важно для тех, кто в этом остро нуждается. Частичка добра пришла в детский реабилитационно-оздоровительный центр "Ждановичи". Здесь в торжественной обстановке был вручен благотворительный сертификат - подарок от представителей посольства Китайской Народной Республики.
Современное оборудование и качественные медуслуги
Уже более 25 лет центр успешно помогает тысячам юных белорусов укрепить свое здоровье. Ежегодно здесь получают качественные медицинские услуги более 7 тыс. ребят. Сейчас в центре проходят оздоровление около 400 детей. Здесь есть все необходимое оборудование для качественного лечения, в том числе приобретенное благодаря поддержке китайских партнеров.
"Наряду с полным комплексом медицинских услуг, которые наш центр оказывает как по санаторно-курортному лечению, так и по оздоровлению, у нас ведется и образовательная деятельность. Мощность центра - 524 койко-места, и он рассчитан на круглосуточное пребывание детей. Весь спектр медицинских услуг направлен на лечение заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной, нервной и других заболеваний", - рассказала директор детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи" Татьяна Перепецкая.
В этом году гуманитарная помощь была направлена на приобретение двух современных единиц кухонного оборудования, а также закупку новых стульев для столовой. И поддержка центру со стороны китайского посольства будет продолжаться.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: "В Беларуси много таких центров. Мы видим, что Президент и правительство уделяют большое внимание детям. Мы живем в мирных странах, и в мирное время должны делать все, чтобы дети всегда чувствовали себя счастливыми и здоровыми. Китайцы и белорусы очень похожи по менталитету, и мы можем многое сделать для наших детей".
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Помощь и сотрудничество с КНР носят плодотворный и системный характер. Уже почти десять лет КНР уделяет внимание нашему центру, что позволяет ребятам получать современные формы реабилитации, а также участвовать в спортивных программах с достойными условиями. Это очень важно и говорит о том, что мы работаем не узконаправленно, а охватываем широкий спектр задач, те потребности и формы взаимодействия, которые сегодня могут быть актуальны как для нас, так и для китайской стороны".
Благотворительная акция "Мост дружбы" стала доброй традицией: уже 20 лет посольство Китая оказывает поддержку центру. За последние 10 лет помощь оказана на сумму около 200 тыс. долларов. Благодаря поддержке посольства здесь реконструировали спортивные площадки, появился стоматологический кабинет, новое лечебное оборудования, также позаботились и о модернизации столовой. И это не последний акт доброй воли.