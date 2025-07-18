Добрая традиция. Китай передал гуманитарную помощь детскому реабилитационному центру в Ждановичах

Благотворительная акция "Мост дружбы" уже 20 лет связывает Беларусь и Китай добрыми делами.

Творить добро особенно важно для тех, кто в этом остро нуждается. Частичка добра пришла в детский реабилитационно-оздоровительный центр "Ждановичи". Здесь в торжественной обстановке был вручен благотворительный сертификат - подарок от представителей посольства Китайской Народной Республики.

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Современное оборудование и качественные медуслуги

Уже более 25 лет центр успешно помогает тысячам юных белорусов укрепить свое здоровье. Ежегодно здесь получают качественные медицинские услуги более 7 тыс. ребят. Сейчас в центре проходят оздоровление около 400 детей. Здесь есть все необходимое оборудование для качественного лечения, в том числе приобретенное благодаря поддержке китайских партнеров.

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"Наряду с полным комплексом медицинских услуг, которые наш центр оказывает как по санаторно-курортному лечению, так и по оздоровлению, у нас ведется и образовательная деятельность. Мощность центра - 524 койко-места, и он рассчитан на круглосуточное пребывание детей. Весь спектр медицинских услуг направлен на лечение заболеваний органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной, нервной и других заболеваний", - рассказала директор детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи" Татьяна Перепецкая.

В этом году гуманитарная помощь была направлена на приобретение двух современных единиц кухонного оборудования, а также закупку новых стульев для столовой. И поддержка центру со стороны китайского посольства будет продолжаться.

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Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: "В Беларуси много таких центров. Мы видим, что Президент и правительство уделяют большое внимание детям. Мы живем в мирных странах, и в мирное время должны делать все, чтобы дети всегда чувствовали себя счастливыми и здоровыми. Китайцы и белорусы очень похожи по менталитету, и мы можем многое сделать для наших детей".

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Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Помощь и сотрудничество с КНР носят плодотворный и системный характер. Уже почти десять лет КНР уделяет внимание нашему центру, что позволяет ребятам получать современные формы реабилитации, а также участвовать в спортивных программах с достойными условиями. Это очень важно и говорит о том, что мы работаем не узконаправленно, а охватываем широкий спектр задач, те потребности и формы взаимодействия, которые сегодня могут быть актуальны как для нас, так и для китайской стороны".