Добрые слова накануне Нового года - в Минске собрались руководители органов внутренних дел
По инициативе главы МВД накануне Нового года в столице собрались руководители органов внутренних дел всех уровней - от районного до республиканского. Встреча большого милицейского коллектива прошла на площадке минского центра "БелЭкспо", где в эти дни представлены лучшие достижения страны. Экскурсия по выставке "Моя Беларусь" вошла в программу наряду с концертом и общением участников в неформальной обстановке.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"В прошлом году была заложена очень хорошая традиция, когда мы собираем здесь, в этом уютном зале руководителей всех уровней (от районного до республиканского) для того, чтобы сказать друг другу добрые слова и пожелать в новом году здоровья, счастья и удачи. Любое наше мероприятие, которое мы проводим в таком формате, все пронизано идеологией. Идеологией любви к родине, идеологией любви к нашим женам, к нашим семьям, к нашим родным и близким людям".
Виталий Подзерун, замначальника УВД Гомельского облисполкома:
"Очень интересное, а главное идеологически правильное мероприятие, которое нам организовало руководство Министерства внутренних дел, где мы увидели всю мощь и потенциал Республики Беларусь, а также увидели наших граждан, которые патриотично настроены на то, чтобы у нас в стране всегда был мир и порядок".
На встречу с коллективом генералы и офицеры приехали со своими супругами. За поддержку и обеспечение надежного тыла министр вручил женам действующих руководителей медали.