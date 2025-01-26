Добрые традиции. На избирательных участках белорусов ждут артисты, угощения и выставки-продажи

Выборы - это не только важное политическое событие, это еще и праздник для белорусов. Таковы наши традиции. Участки не скупятся на гостеприимство. На каждом предлагают угощения под песни от известных артистов и молодых исполнителей.

Атмосферу на избирательных участках сегодня обещают праздничную - артисты и коллективы подготовили свои самые лучшие номера и выступления. Звездный час будет даже у начинающих танцоров и музыкантов - локаций много.

Разнообразную программу представит и Минский дворец детей и молодежи. В нее вошли любимые мотивы, а также музыкальные, песенные, танцевальные номера о любви к своей стране.

Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного Дворца детей и молодежи: "Лучшие коллективы Дворца детей и молодежи - такие как заслуженный любительский коллектив образцовый ансамбль танца "Чабарок", заслуженный любительский коллектив образцовый хор "Криничка", а также наши исполнители, вокалисты, эстрадный оркестр - покажут свои концертные программы".

Свои хиты исполнят и заслуженные артисты Беларуси, известные танцевальные и музыкальные коллективы страны.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси: "Я уже проголосовала досрочно, потому что я понимала, что 26-го числа на мне огромная ответственность, и я часть этого мероприятия. Я буду поднимать настроение, дарить классные песни. Мне очень приятно, что выборы для нашей страны стали настоящим праздником".

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома: "Мы готовим интересные программы для того, чтобы белорусы могли прийти с семьями и отметить этот день. И не только проголосовать, но и посмотреть, и послушать те номера, которые мы подготовили для жителей и гостей города".

По традиции на всех избирательных участках будут не только развлекать, но и угощать. В ассортименте горячие пирожки, блины с различными начинками и, конечно же, пирожные: от изысканной "Мечты" до простой и самой любимой "Картошки". Хлебозаводы Минска также порадуют избирателей свежей выпечкой, в том числе с тематическим оформлением.