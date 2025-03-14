Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ вступил в силу. Маркевич рассказал, что это значит

"Безопасность имеет ключевое значение, и этот договор свидетельствует о том, что если на Беларусь осуществляется нападение, то Российская Федерация использует весь арсенал и ядерных, и неядерных средств, которые у нее есть", - уточнил Маркевич.

Также он напомнил: "У нас существует региональная группировка войск, состоящая из Вооруженных Сил Беларуси и, будем говорить, такого западного крыла российских Вооруженных Сил, это и без этого договора задействуется. Есть система ПВО общая, охрана границы по общим правилам и нормам осуществляется. А этот договор говорит о том, что если на Беларусь началось нападение со стороны извне, то, соответственно, Российская Федерация подключается всем имеющимся арсеналам средств, которые у нее есть, то есть защищает так же, как и российскую суверенную территорию".