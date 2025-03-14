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Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ вступил в силу. Маркевич рассказал, что это значит
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам официальных переговоров в Москве подписали (13 марта - прим. ред.) протокол об обмене грамотами о ратификации соответствующего договора.
Александр Маркевич - завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал, что это значит для граждан.
"Безопасность имеет ключевое значение, и этот договор свидетельствует о том, что если на Беларусь осуществляется нападение, то Российская Федерация использует весь арсенал и ядерных, и неядерных средств, которые у нее есть", - уточнил Маркевич.
Также он напомнил: "У нас существует региональная группировка войск, состоящая из Вооруженных Сил Беларуси и, будем говорить, такого западного крыла российских Вооруженных Сил, это и без этого договора задействуется. Есть система ПВО общая, охрана границы по общим правилам и нормам осуществляется. А этот договор говорит о том, что если на Беларусь началось нападение со стороны извне, то, соответственно, Российская Федерация подключается всем имеющимся арсеналам средств, которые у нее есть, то есть защищает так же, как и российскую суверенную территорию".