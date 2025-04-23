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Дополнительная система страхования. В Беларуси и России стартовала продажа единых полисов ОСАГО
В Беларуси и России стартовала продажа единых полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Это дополнительная система страхования.
Выгодно оформлять договор тем, кто любит путешествовать, и особенно это касается тех, кто часто ездит в рамках Союзного государства на личном транспорте. При этом "Синяя карта" останется, ее тоже можно будет оформлять для поездок из одной страны в другую. Разница с союзным ОСАГО в том, что оно действует и в Беларуси, и в России, а вот "Синяя карта" - только в соседней стране.
Раиса Александрович, начальник управления Белорусского бюро по транспортному страхованию:
"Договор союзного страхования в Республике Беларусь можно заключить на срок от 15 дней до 1 года. Заключив такой договор, страхователь может не заключать договор внутреннего страхования, который действует на территории Республики Беларусь, и договор международного страхования для выезда в Российскую Федерацию. Им достаточно будет заключить договор союзного страхования".
Что касается тарифов на единый полис, то здесь все зависит от стажа вождения, объема двигателя авто и других факторов.