Дополнительная система страхования. В Беларуси и России стартовала продажа единых полисов ОСАГО

Выгодно оформлять договор тем, кто любит путешествовать, и особенно это касается тех, кто часто ездит в рамках Союзного государства на личном транспорте. При этом "Синяя карта" останется, ее тоже можно будет оформлять для поездок из одной страны в другую. Разница с союзным ОСАГО в том, что оно действует и в Беларуси, и в России, а вот "Синяя карта" - только в соседней стране.