3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Дополнительные маршруты в пригороде Минска во время республиканского субботника
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12 апреля из-за субботника изменится расписание работы пригородного транспорта. Так, автобус № 371 по маршруту Минск - Юхновка ходит по графику буднего дня. Также с 06:30 до 10:30 на маршруте № 429 Минск - Атолино увеличили количество рейсов.
С актуальным расписанием движения пассажирского транспорта можно ознакомиться на сайте Минсктранса.