Дополнительные маршруты в пригороде Минска во время республиканского субботника

12 апреля из-за субботника изменится расписание работы пригородного транспорта. Так, автобус № 371 по маршруту Минск - Юхновка ходит по графику буднего дня. Также с 06:30 до 10:30 на маршруте № 429 Минск - Атолино увеличили количество рейсов.