3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Дополнительные поезда БЖД будут курсировать на фестиваль "Славянский базар в Витебске"
Дополнительные маршруты от Белорусской железной дороги на время проведения XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Речь о поездах межрегионального и международного сообщения.
В направлении Минск - Витебск - Минск будут курсировать поезда с 14 по 20 июля, а поезда Витебск - Москва - Витебск - с 13 по 21 июля. Расписание составлено с учетом программы фестиваля.
Константин Бояр, первый замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги: "Традиционно поезд Минск - Витебск будет своеобразно украшен, соответствующая атрибутика будет присутствовать на этом поезде, как и на поезде, который будет следовать из Витебска в Москву и обратно. Могу уверить, что эти поезда будут иметь стопроцентную наполненность и пользоваться спросом. Железная дорога - это стабильность, устойчивость, всепогодность и, конечно же, удобство перемещения".
Приобрести проездные документы можно уже на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах вокзала.