Дорогами единства! Белорусов объединили автопробеги за сильную и мирную страну

Под звук моторов сотни белорусов - патриотов своей страны - 27 января двинулись в путь по дорогам родной страны. Все для того, чтобы заявить: выбор сделан и он правильный. Чтобы сохранить независимую, сильную и мирную Беларусь, нужно ценить то, что имеем сегодня, и уверенно двигаться вперед по верному курсу. Маршрут в праздничной атмосфере построили и в столице, преодолев десятки километров по главным улицам и проспектам Минска. Илья Цветков присоединился к патриотическому заезду.

Автопробегом за сильную, мирную и процветающую Беларусь. Почти со (100) автомобилей со всей страны, украшенные государственной символикой. Настоящие патриоты греют моторы и готовятся к старту с минуты на минуту, чтобы поддержать выбор белорусов и Президента страны.

Атмосфера перед масштабным заездом праздничная. Улыбки, поздравления и радость встречи. Участники пробег никогда не пропускают. И 27 января многие приехали издалека. Брестская, Гродненская, Минская область и все патриоты столицы ждут стартовой отмашки, чтобы отправиться в путь.

"Уже не терпится нам начать этот пробег. Мы пришли поддержать нашего Президента любимого. Потому что выбор мы вчера сделали. Мы всей семьей сходили, проголосовали. Сделали правильный выбор за мирное небо над нашей головой", - сказал мужчина.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси":

"В понедельник люди приехали, чтобы действительно показать свою гражданскую позицию. Очень рады, что это откликается в душах наших белорусов. Сегодня мы проедем по основным проспектам города Минска. Это и проспект Победителей, и проспект Независимости. Мы заглянем на "Минск Мир". То есть мы практически будем по всем улицам столицы проезжать, чтобы максимально показать, как нас много".

Белорусы сделали свой выбор. Мирное небо над головой и устойчивое развитие нашей страны - такой путь определил народ.

Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель:

"Звучат слова поздравления. Президент очень уверенно победил на президентских выборах. Мы, настоящие патриоты Беларуси, этому очень-очень рады".

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси":

"Мы гордимся этим. Победил наш лидер с большим преимуществом".

Единым порывом и движением белорусов сегодня объединили автопробеги по всей стране. Особую атмосферу создали участники масштабного заезда в Могилевской области. Стартовали в Шклове, на родине Президента. Жители города собрались, чтобы заявить о своем правильном выборе.

Колонну встречали работники предприятия, которым в свое время руководил Александр Лукашенко. А еще школьники, молодое поколение и будущее нашей страны.

Пробег объединил несколько сотен жителей Шкловского района. Они, как и все белорусы, знают, как важно сохранить мирное небо и достижения нашего народа, которые строили долгие годы.

Участники пробега громко и ярко проехали по главным улицам и проспектам столицы. И можно смело сказать, что подобные акции в поддержку мирной, сильной и процветающей Беларуси - это уже национальный тренд.