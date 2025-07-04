ДОСААФ и общество "Динамо" провели акцию у Национальной библиотеки

На площадке возле Национальной библиотеки прошла спортивно-патриотическая акция ДОСААФ и спортивного общества "Динамо" "За Беларусь!"

Любой желающий мог продегустировать солдатскую кашу, проверить свою меткость в лазертаге, попробовать свои силы в управлении дроном. Показательные выступления спортсменов-летчиков и парашютистов аэроклубов, как изюминка праздника.