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ДОСААФ и общество "Динамо" провели акцию у Национальной библиотеки
Автор:Редакция news.by
На площадке возле Национальной библиотеки прошла спортивно-патриотическая акция ДОСААФ и спортивного общества "Динамо" "За Беларусь!"
Любой желающий мог продегустировать солдатскую кашу, проверить свою меткость в лазертаге, попробовать свои силы в управлении дроном. Показательные выступления спортсменов-летчиков и парашютистов аэроклубов, как изюминка праздника.
Размах и насыщенность программы не оставили равнодушными никого.