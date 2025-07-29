3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Достижения страны: дипломаты посетили легендарный БЕЛАЗ
Беларусь производит много всего, что может быть интересно партнерам, а узнают в мире о белорусских достижениях благодаря дипломатам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно делает акцент на их главной задаче - это продвижение наших интересов - белорусской продукции - на зарубежные рынки. Главы дипмиссий и сотрудники Министерства иностранных дел Беларуси посетили легендарный БЕЛАЗ, чтобы увидеть все своими глазами.
29 июля порядка 100 белорусских дипломатов посетили крупнейшего в мире производителя карьерных самосвалов большой грузоподъемности БЕЛАЗ. Визит состоялся в рамках Учебно-практической недели глав белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений.
БЕЛАЗ - бренд нашей страны. Он является составной частью мягкой силы, посредством которой о Беларуси знают в мире. Но работа дипломатов в этом направлении никогда не заканчивается.
Юлия Ильина, Временный поверенный в делах Беларуси в Аргентине:
"Мы принимаем делегации в посольстве, проводим деловые переговоры и угощаем нашей продукцией, которую везем туда. Всегда дарим в подарок наши сувениры - белорусский лен. Иногда мы рассказываем прямо на примере фотографий. Посольство украшено картинами с изображениями БЕЛАЗ, трактора "Беларусь". Это наша каждодневная работа, потому что без этого экспорт не продвинуть".
Белорусским дипломатам показали музей истории и трудовой славы БЕЛАЗ, провели экскурсию по цехам, прокатили на палубе 130-тонного БЕЛАЗа серии 7513 - обладателя знака качества Республики Беларусь.
Белорусская техника, в том числе сельскохозяйственная, покупателями высоко ценится, они отмечают качество и надежность.
Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси на Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа:
"Исторически наша белорусская продукция представлена очень широко, особенно в секторе сельскохозяйственной техники. Белорусский трактор до сегодняшнего дня продолжает работу".
Знать, что стоит за словами, важно. Знать, что стоит за проводимой дипломатией, жизненно необходимо. Учебно-практическая неделя глав белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений дает тому полное представление.
"Посещение таких мероприятий дает нам непосредственно знания о продукции, произведенной у нас. Мы видим это своими собственными глазами, и тогда эту информацию можем передать нашим партнерам. Можно сколько угодно слышать об этом, можно видеть, но всегда самый лучший способ получения информации - это посмотреть на нее самостоятельно. Складывается наше собственное мнение, которое мы можем передать. Ведь всегда очень важно передать не только информацию, но и какие-то эмоции, которые мы получаем в ходе посещения. Поэтому такие мероприятия очень важны и всегда полезны", - подчеркнул Генеральный консул Беларуси в г. Мумбаи (Индия) Александр Мацуков.