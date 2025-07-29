Достижения страны: дипломаты посетили легендарный БЕЛАЗ

Беларусь производит много всего, что может быть интересно партнерам, а узнают в мире о белорусских достижениях благодаря дипломатам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно делает акцент на их главной задаче - это продвижение наших интересов - белорусской продукции - на зарубежные рынки. Главы дипмиссий и сотрудники Министерства иностранных дел Беларуси посетили легендарный БЕЛАЗ, чтобы увидеть все своими глазами.

29 июля порядка 100 белорусских дипломатов посетили крупнейшего в мире производителя карьерных самосвалов большой грузоподъемности БЕЛАЗ. Визит состоялся в рамках Учебно-практической недели глав белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений.

Визит дипломатов на БЕЛАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d06796-97cd-4c32-8f44-d2d31e3b8e0d/conversions/36c6b2ed-fb1b-49dc-8b8f-9f49403f67de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d06796-97cd-4c32-8f44-d2d31e3b8e0d/conversions/36c6b2ed-fb1b-49dc-8b8f-9f49403f67de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d06796-97cd-4c32-8f44-d2d31e3b8e0d/conversions/36c6b2ed-fb1b-49dc-8b8f-9f49403f67de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d06796-97cd-4c32-8f44-d2d31e3b8e0d/conversions/36c6b2ed-fb1b-49dc-8b8f-9f49403f67de-xl-___webp_1920.webp 1920w

БЕЛАЗ - бренд нашей страны. Он является составной частью мягкой силы, посредством которой о Беларуси знают в мире. Но работа дипломатов в этом направлении никогда не заканчивается.

Юлия Ильина, Временный поверенный в делах Беларуси в Аргентине:

"Мы принимаем делегации в посольстве, проводим деловые переговоры и угощаем нашей продукцией, которую везем туда. Всегда дарим в подарок наши сувениры - белорусский лен. Иногда мы рассказываем прямо на примере фотографий. Посольство украшено картинами с изображениями БЕЛАЗ, трактора "Беларусь". Это наша каждодневная работа, потому что без этого экспорт не продвинуть".

Визит дипломатов на БЕЛАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4c0c3b4-7975-4fee-9631-a552ea502b84/conversions/1cf207b0-c7f1-4af5-b4ac-9427b67b61ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4c0c3b4-7975-4fee-9631-a552ea502b84/conversions/1cf207b0-c7f1-4af5-b4ac-9427b67b61ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4c0c3b4-7975-4fee-9631-a552ea502b84/conversions/1cf207b0-c7f1-4af5-b4ac-9427b67b61ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4c0c3b4-7975-4fee-9631-a552ea502b84/conversions/1cf207b0-c7f1-4af5-b4ac-9427b67b61ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусским дипломатам показали музей истории и трудовой славы БЕЛАЗ, провели экскурсию по цехам, прокатили на палубе 130-тонного БЕЛАЗа серии 7513 - обладателя знака качества Республики Беларусь.

Белорусская техника, в том числе сельскохозяйственная, покупателями высоко ценится, они отмечают качество и надежность.

Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси на Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа:

"Исторически наша белорусская продукция представлена очень широко, особенно в секторе сельскохозяйственной техники. Белорусский трактор до сегодняшнего дня продолжает работу".

Визит дипломатов на БЕЛАЗ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e798228f-d2a3-4252-9697-f13d9367ce72/conversions/640f946a-f76f-4993-8cb7-bc77a252b905-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e798228f-d2a3-4252-9697-f13d9367ce72/conversions/640f946a-f76f-4993-8cb7-bc77a252b905-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e798228f-d2a3-4252-9697-f13d9367ce72/conversions/640f946a-f76f-4993-8cb7-bc77a252b905-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e798228f-d2a3-4252-9697-f13d9367ce72/conversions/640f946a-f76f-4993-8cb7-bc77a252b905-xl-___webp_1920.webp 1920w

Знать, что стоит за словами, важно. Знать, что стоит за проводимой дипломатией, жизненно необходимо. Учебно-практическая неделя глав белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений дает тому полное представление.