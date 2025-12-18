Достижения суверенной Беларуси показали на выставке "Моя Беларусь" в БелЭкспо

Как идеи, которые озвучиваются на Всебелорусском народном собрании, воплощаются в уникальные для мира технологии и продукты показывает выставка "Моя Беларусь".

Уже завтра ее официальное открытие на площадях БелЭкспо. Экспозицией достижений суверенной Беларуси первыми вдохновились как раз делегаты ВНС. Выставка стала еще более интерактивной.

Закрытый показ состоялся и для "Первого информационного". Что впечатлило уже знакомых с достижениями участников собрания?

За 30 лет способны приручить не только циклоны. Белорусам подвластно все, и не помеха подножки от Евросоюза. Что сделали вопреки и сами, своими руками и умами, показывают на 14 тыс. квадратных метров БелЭкспо.

На выставке 12 тематических платформ, с которых громко заявили о себе на мировой арене.

Утренний закрытый показ - для сенаторов Совета Республики, делегатов ВНС из Минска и Минской области. На что способны, если замотивировать грамотно тех, с кем работаешь. От решений участников собрания зависят будущие достижения.

"Моя Беларусь" стала еще интерактивнее, по сравнению с прошлой зимой, потому осознать и даже осязать те самые элементы сможет каждый на себе. Например, агропромышленный комплекс. Прокормить страну и мир - та еще задача.

Но ведь это выставка достижений, потому в помощь нашим труженикам - инновационная "Карусель".

Виар-фермы, умные остановки, доставки с Северного полюса - тут сотни аргументов нашей независимости. Главное, чтобы были здоровы. Проверят на месте - такая уж прогрессивная медицина.

Страна в миниатюре, наши культурные нити никогда не плели так близко. Каждая область воссоздала свои места силы. Не по брошюрам - Брестская крепость, Летний амфитеатр, "Трофимова криница". Регионы предлагают свои вкусы и глубины.

И вот такие нескрытые восхищения в прямом смысле на каждом квадратном метре, в нем отражение нашей самобытности и благополучия. Витрина не громких обещаний, а фактов.