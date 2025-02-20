Достижения, технологии, соцсети. Марков ответил на вопросы коллективу локомотивного депо Барановичей

Министр информации Марат Марков встретился с коллективом локомотивного депо Барановичей.

Тема единого дня информирования - итоги завершающейся пятилетки. Говорили о достижениях страны в разных направлениях, прежде всего в социально-экономическом. Затронули текущую геополитическую ситуацию, некоторые важнейшие события нашей истории. Уделили внимание и современным технологиям: как не попасть на уловку мошенников, которые орудуют с помощью искусственного интеллекта.

Ответил министр и на волнующие вопросы коллектива. Они касались информирования населения и соцсетей.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Хотел бы, чтобы они в первую очередь затрагивали сферу информационную. Потому что я в ней достаточно давно работаю. И человек должен быть профессионалом, чтобы говорить о чем-то не просто доходчиво, а со знанием дела и со знанием глубоким. Иногда бывают вопросы чисто жизненные, которые волнуют людей, начиная от международной обстановки и заканчивая тем, как вы смотрите на те или иные жизненные ситуации".

"Меня впечатлило то, каким простым языком были донесены вещи о социально-экономическом развитии нашей страны. Это так просто, доступно, мне очень понравилось", - отметила Светлана Бабко, техник-лаборант локомотивного депо Барановичей.

Евгений Симон, слесарь-электрик локомотивного депо Барановичей:

"Много было услышано очень интересной информации из уст очень грамотного человека. Всегда рад таким встречам. Впечатлило, что много информации, которую я не знал раньше".