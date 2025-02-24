Достучаться через эмоции - о вкладе белорусского народа в Великую Победу расскажут через искусство

Рассказать о вкладе белорусского народа в Великую Победу через искусство и передать эстафету молодым.

В Беларуси стартовал новый этап общереспубликанской акции "Разам з мастацтвам" - "Слава Пераможцам!" Под эгидой проекта в значимом для белорусов месте (у стелы "Минск - город-герой") возложили цветы в знак уважения к подвигу защитников Родины. Торжественная часть и концерт состоялись в зале Музея истории Великой Отечественной войны. Коллекция музея пополнилась оригиналами писем от фронтовика своей семье. Их передал житель агрогородка Нисимковичи (агрогородок в Чечерском районе Гомельской области) Александр Гончаров. Акция - инициатива Молодежного театра эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси к 80-летию Великой Победы.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, депутат Минского городского совета депутатов:

"Порядка 150 ребят принимают участие в старте акции. Это уже третий этап. Первые 2 этапа затронули более 70 населенных пунктов, проведено более 70 диалоговых площадок. На этом этапе мы запланировали 18 мероприятий, которые состоятся в период с февраля по июнь".

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Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Через искусство мы имеем возможность сказать то, что важно, то, что нужно, через эмоции достучаться до сознания человеческого. И поэтому это замечательная акция. Это третий сезон акции. И каждый раз она приурочена к каким-то событиям с прошлого года".

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ, депутат Минского городского совета депутатов:

"Находясь в этом зале, мы видим, что молодежь активно принимает участие в данном проекте, который будет проходить по всей нашей стране. А самое главное, конечно же, помимо этого, что здесь будут выступать и представляться творческие номера, мы нашим ребятам в торжественной обстановке вручим членские билеты нашей молодежной организации. Для нас это тоже очень знаково и почетно".