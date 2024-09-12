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Доступные цены и угощения - "Большой минский кирмаш" приглашает
Осенняя ярмарка в центре белорусской столицы собрала более 50 субъектов хозяйствования со всей страны.
С самого утра там предлагают свежие мясные изделия, колбасы, рыбу, овощи и фрукты, продукцию пчеловодства и саженцы деревьев.
Каждый год (и нынешний не исключение) ярмарка удивляет большим ассортиментом: представлена мясная, молочная, плодоовощная, рыбная продукция. Кроме этого здесь продают и кондитерские изделия, соления, мед, варенье и многое другое. И все наше, белорусское, ведь сюда приехали отечественные производители из всех регионов страны. А чтобы покупки было делать вдвойне приятно, для минчан и гостей столицы подготовили творческую программу.
В субботу, 21 сентября, "Большой минский кирмаш" будет работать до 7 часов вечера, в воскресенье, 22 сентября, - с 11:00 до 19:00.
Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок только начался, они будут проводиться также в середине октября и в начале ноября.
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