Доступные цены и угощения - "Большой минский кирмаш" приглашает

Осенняя ярмарка в центре белорусской столицы собрала более 50 субъектов хозяйствования со всей страны.

С самого утра там предлагают свежие мясные изделия, колбасы, рыбу, овощи и фрукты, продукцию пчеловодства и саженцы деревьев.

Каждый год (и нынешний не исключение) ярмарка удивляет большим ассортиментом: представлена мясная, молочная, плодоовощная, рыбная продукция. Кроме этого здесь продают и кондитерские изделия, соления, мед, варенье и многое другое. И все наше, белорусское, ведь сюда приехали отечественные производители из всех регионов страны. А чтобы покупки было делать вдвойне приятно, для минчан и гостей столицы подготовили творческую программу.

В субботу, 21 сентября, "Большой минский кирмаш" будет работать до 7 часов вечера, в воскресенье, 22 сентября, - с 11:00 до 19:00.