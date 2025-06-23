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Дождь и порывистый ветер - какая погода ждет белорусов 24 июня

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В Беларуси 24 июня ожидается теплая погода с дождями и грозами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет переменная облачность, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер днем прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем во многих районах с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит 17-23 градуса тепла.

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