Дожди, грозы и мокрый снег. Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю

Синоптики на ближайшую неделю прогнозируют дожди, грозы и мокрый снег. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие выходные за погоду в республике будут отвечать фронтальные разделы, которые принесут дожди различной интенсивности. При активном развитии атмосферных процессов местами дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. При этом в ночные часы республика будет прикрыта облаками и осадками, что оградит Беларусь от ночных заморозков. Дневной фон температур в основном составит плюс 16-23 градуса, лишь 4 мая в северных районах, где начнет сказываться влияние более холодного воздуха, дневные максимумы не превысят 9-15 градусов тепла", - отметили в Белгидромете.

3 мая ночью и утром на большей части территории, а днем по югу пройдут кратковременные дожди. Днем местами в южных районах страны ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов со знаком плюс, местами по востоку - 3-6 градусов. Днем температура составит 16-22 градуса тепла.

4 мая на большей части Беларуси пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. Днем в отдельных районах будет усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северу до плюс 13 по юго-западу, днем - от плюс 9 по северу до 23 градусов тепла по юго-востоку.

В дальнейшем в республику продолжат поступать воздушные массы северных широт, поэтому в Беларуси установится холодная с ночными заморозками погода. При этом без осадков не обойдется, подчеркнули синоптики.

5 мая ночью и утром местами, а днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов со знаком плюс, при прояснениях будут заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем достигнет 7-14 градусов, по юго-востоку - плюс 17.

6 мая преимущественно будет без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут дожди. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов, а по югу и юго-востоку местами минимальная температура воздуха составит 1-6 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 8-15 градусов.

7 мая ночью местами, днем на большей части территории республики снова пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, а при прояснениях будут заморозки от 0 до минус 3. Температура воздуха днем составит 7-14 градусов тепла.