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Дожди, грозы и порывистый ветер - какая погода ждет белорусов 17 июня
Автор:Редакция news.by
В Беларуси 17 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами по западу, днем в отдельных районах с порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет плюс 18-24 градуса.