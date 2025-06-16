Дожди, грозы и порывистый ветер - какая погода ждет белорусов 17 июня

В Беларуси 17 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами по западу, днем в отдельных районах с порывами 15-18 м/с.