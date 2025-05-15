3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
Дожди и заморозки до -2 °C прогнозируются в Беларуси 15 мая
Дожди и местами заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Беларуси 15 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Из-за заморозков в северо-западных районах объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1-7, по юго-востоку до 10 градусов. Местами в северо-западных районах ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем - плюс 7-13, по юго-востоку до 15 градусов.