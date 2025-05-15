Дожди и заморозки до -2 °C прогнозируются в Беларуси 15 мая

Дожди и местами заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Беларуси 15 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Из-за заморозков в северо-западных районах объявлено предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, днем местами возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.