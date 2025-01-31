Дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде

Дожди, мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются 1 февраля в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.