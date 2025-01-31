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Дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде
Дожди, мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются 1 февраля в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах может быть слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - плюс 4, максимальная днем - 0 - плюс 5 градусов.