Дожди различной интенсивности продолжат отмечаться на большей части территории Беларуси

В ближайшие дни в Беларуси дожди не прекратятся. Об этом сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.

"В текущем июле ненастные циклонические вихри, распространившие свое влияние на регион, не сдаются и продолжают портить погоду в Беларуси. Поэтому до конца текущей недели дожди различной интенсивности продолжат отмечаться на большей части территории страны. При активном развитии атмосферных процессов в отдельных районах дожди будут достигать критериев сильных и сопровождаться грозами", - отметили в Белгидромете.

Днем 18 июля объявлен оранжевый уровень опасности. В выходные дни, 19-20 июля, на большей части территории страны дожди сохранятся, местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы, днем возможен град. При грозах ветер усилится до 15-20 м/с. Температурный фон останется умеренным: ночью от 11 до 17 градусов, днем - от 20 до 26 градусов, в отдельных районах не выше 18-19 градусов.