"Дожинки-2024" в Климовичах: масштабная ярмарка с подворьями и праздничный концерт

Могилевская область присоединилась к праздничному марафону "Дожинок". Уже завтра районный центр Климовичи станет одной большой концертной площадкой, где развернется чествование хлеборобов. Всех, кто работал на общий результат. В 2024 году вклад региона в общий каравай составил свыше 1,1 млн тонн зерна.

Гостей на праздник уже ждут - есть чем удивить. Организаторы подготовили насыщенную программу, похорошели к празднику и Климовичи.

Климовичи примут "Дожинки-2024"

С таким задором солисты районного центра культуры еще не пели. Ведь изменилось все: кабинеты, зрительный зал, он стал еще уютнее, а звучание - чище. Это подарок к "Дожинкам".

В подарок получили звуковое оборудование, световое, новый экран диодный, мониторы, микшерный пульт новый цифровой, рассказал звукооператор Климовичского районного центра культуры Владимир Ковалев. "Теперь можем проводить концерты любого уровня", - уверен он.

После капитального ремонта открылся районный Центр культуры

17 лет местному коллективу. Но теперь, делятся эмоциями артисты, словно второе дыхание открылось.

Алина Семенова, руководитель народного ансамбля народной песни "Беразуха" Климовичского РЦК:

"С большой радостью ждем ярмарку-фестиваль "Дожинки". В наш репертуар входят песни русские народные, белорусские. О любви, о труде".

Людмила Маслова, директор клубной системы Климовичского района:

"Масштабное преобразование, это видно по фасаду нашего здания. У нас появились колоннады, появился новый класс хореографии, танцевальный зал, в котором есть караоке".

Мария Мордесова, зампредседателя Климовичского райисполкома:

"Климовичи значительно обновились. Стали краше. В учреждениях культуры провели ремонт. Заменена кровля на Детской школе искусств. Отремонтировали кровлю и фасад в детсадике "Березка". Поэтому, действительно, работы произведены значительные".

Районный краеведческий музей пополнился новыми экспозициями

Новую жизнь вдохнули и в краеведческий музей. Строители фактически собрали его заново, сохранив резной декор. Залы стали просторнее, открылись новые экспозиции. На службу пришли IT-технологии.

Олеся Кузьменкова, директор Kлимовичского районного краеведческого музея:

"Мы ждем своих посетителей, которые смогут ознакомиться с историей нашего края - от бронзового века до современности. Природа, археология, этнография края. В фондах хранится более 17 тыс. музейных экспонатов".

В благоустройстве города помогали жители Климовичей

Руку к архитектурной перезагрузке райцентра приложили и сами жители. Благодаря им на озере появились беседки и смотровая площадка.

Егор Шавров, учащийся СШ № 1 г. Климовичи:

"Наш любимый город очень преобразился к празднику "Дожинки". Новые детские площадки, очень много появилось мест для селфи".

Наталья Судиловская, жительница г. Климовичи:

"Очень ждем праздника "Дожинки". Очень рады. Мы готовы всех радушно встретить. Если будет холодно, то напоим чаем, предложим угощения. Очень-очень рады, и всех ждем".

Аграрный колледж станет площадкой праздника "Дожинки"

Довольны подарком и в местном агроколледже. Кстати, получают здесь сельскохозяйственные профессии ребята со всей страны. Обновленный актовый зал. Теперь самый вместительный в районе.

Татьяна Кондратьева, директор Климовичского государственного аграрного колледжа:

"На "Дожинках" у нас будет проходить чествование передовиков сельского хозяйства. Кроме этого, полностью обновился пищеблок, приобретено современное технологическое оборудование. Обеденный зал приобрел новый облик, была закуплена мебель".

Колледж преподнес и свой подарок. Новый кабинет патриотического воспитания посвящен Великой Отечественной войне.

Теперь есть где проводить встречи с ветеранами. Пополнять экспозиции, передавать историческую память.

Участники военно-патриотического клуба поделились своими мнениями:

"Мы должны помнить и знать свою историю, помнить о наших героях, которые отдавали за наше мирное небо над головой свои жизни".

"Мы должны сделать все, чтобы война не повторилась. И для этого мы должны быть едины".

К приему гостей готовится и главная площадка "Дожинок". Теперь - новая и самая большая в городе. Именно здесь развернется чествование лидеров уборочной-2024.