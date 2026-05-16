Дозиметры, беспилотники и лошади Пржевальского: будни пограничников на погранзаставе "Наровля"

Война и мир | На границе с Чернобылем. Погранзастава "Наровля" Пограничная застава "Наровля" расположена прямо на территории Полесского радиационно-экологического заповедника - в зоне, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Военнослужащие несут службу в условиях повышенного радиационного фона с использованием современных технических средств: беспилотников, тепловизоров, умных датчиков и индивидуальных дозиметров. Несмотря на сложности, служба здесь - исключительно добровольная. Пограничники рассказывают об особенностях работы, мерах безопасности и уникальной природе заповедника. 16.05.2026 18:45

За каждым военнослужащим, который у нас убывает в наряд на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, закреплены определенные индивидуальные дозиметры, которые фиксируют радиационное воздействие, которому подвергался военнослужащий, пока находился на территории, отметил дежурный по пограничной заставе "Наровля" Даниил Мартинковский. "Данный прибор предназначен для того, чтобы военнослужащие, когда прибывают с территории Полесского радиационно-экологического заповедника обратно в подразделение, могли заряжать свои индивидуальные дозиметры. Он подсоединяется и вместе с зарядкой автоматически также происходит сброс всей информации, всех зафиксированных показателей на сервер и идет в Госпогранкомитет. Аналогичная ситуация с видеорегистраторами".

Сейчас для охраны госграницы военнослужащие используют умные датчики самых различных типов, беспилотники, техническое оснащение на самом высоком уровне как здесь, так и на других рубежах. По понятным причинам многих вещей мы не можем показать и рассказать о них. При этом служба в зоне радиационного загрязнения сопряжена с некоторыми особенностями. Обязательны приборы радиационного контроля, средства индивидуальной защиты и соблюдение маршрута передвижения.

Роман Сташевич, начальник пограничной заставы "Наровля":

"Несение службы на погранзаставе "Наровля" всегда было добровольным выбором, это закреплено законодательно. То есть перевод без согласия военнослужащего на службу на погранзаставу невозможен. Плюс ко всему необходимо пройти соответствующую медицинскую комиссию для того, чтобы выяснить, годен по здоровью военнослужащий для прохождения службы или нет. В целях сохранения здоровья и безопасности военнослужащих, несущих службу на территории заповедника, предпринимается весь комплекс мер по защите их здоровья, начиная от специальной защитной экипировки, заканчивая постоянным дозиметрическим контролем и прохождением постоянных медкомиссий".

Он добавил, что большим плюсом стало открытие нового комплекса погранзаставы. "Намного стало удобнее и проще организовывать службу по охране границ на участке подразделения", - отметил Роман Сташевич.

Начальник пограничной заставы "Наровля" отметил, что его участок достаточно спокойный в отношении нарушений границы. В основном нарушения связаны со сбором рогов диких животных или металлолома. "И это опасно не только попытками выноса загрязненного имущества с территории заповедника, но и попытками пересечения границы с целью сбора и рогов, и металлолома на территории Украины. Поэтому данные случаи пресекаются с использованием технических средств охраны границы, с использованием беспилотных комплексов, различных тепловизоров и прочих технических средств", - пояснил он.

"В навигаторе вводят название города Припять. Просто по дороге пытаются пересечь границу без какого-либо злого умысла", - рассказал о самых частых случаях на границе начальник пограничной заставы "Наровля". Однако это попытка нарушить границу, нарушить законодательство. Такие случаи не единожды были. Где-то раз в год кто-нибудь пытается приехать в Припять.

"Как правило, это граждане Российской Федерации, - добавил Роман Сташевич. - Однажды был гражданин Чехии. Но они, естественно, удивляются, так как для них атомная электростанция, город Припять, по их мнению, находятся на территории Республики Беларусь. Если навигатор туда ведет, то, соответственно, значит, это все одна страна".

Белорусские пограничники очень серьезно продвинулись за 5 лет в совершенствовании охраны госграницы, отметил Роман Сташевич. "Не раскрывая расстановку, на участке находятся технические средства, которые позволяют определить нахождение человека либо транспортного средства, то есть уже с разделением причин и сработок данных средств. Плюс на участке находятся видеокамеры, которые просматривают основные маршруты, что ведут к границе. Плюс ко всему в определенных местах находятся фотоловушки, которые немедленно отправляют изображения в случае, если кто-то пытается нарушить границу либо просто приблизиться к границе".

Военнослужащий добавил, что определенные приборы установлены на транспортных средствах, которыми пользуются пограничники. "Это различные тепловизионные комплексы, приборы, позволяющие непосредственно снимать и получать информацию от датчиков, расположены на участке подразделения. Также к этим средствам можно отнести беспилотные авиационные комплексы, которые тоже оборудованы тепловизорами, позволяют вести наблюдение за местностью и днем, и ночью. Оборудование помогает выявлять нахождение человека на большом расстоянии от пограничного наряда. То есть, если в обычных условиях движется автомобиль по территории заповедника, его можно услышать (это звуковая работа двигателя), спрятаться либо изменить свой маршрут движения, то беспилотный авиационный комплекс позволяет неслышно издалека обнаружить какого-либо человека, даже если он специально укрывается в лесном массиве либо в каких-то зарослях", - пояснил Роман Сташевич.

Говоря о мерах безопасности, командир отделения пограничной заставы "Наровля" отметил, что запрещено нарушать маршрут передвижения, кроме случаев, если поступили определенные задачи от командира подразделения по поиску либо преследованию нарушителей государственной границы. "Отклонение от маршрута запрещено. Соответственно, когда мы выходим из автомобильного средства, мы надеваем средства индивидуальной защиты и уже находимся до конца наряда", - рассказал Василий Козлов.

Дальше требуется в обязательном порядке обработка обуви, вещей, оружия, автомобиля.

Роман Сташевич, начальник пограничной заставы "Наровля":

"Вообще на территории заповедника существуют места, где радиационный фон превышает установленные нормы, однако таких мест на самом деле немного. Все, кто несет службу на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, о таких местах знают. И это еще одна опасность незаконного пересечения границы, потому что нарушители, как правило, пользуются навигаторами, картами, которые не имеют отношения к картам радиационного загрязнения, и могут нанести вред своему здоровью ради посещения заповедника".