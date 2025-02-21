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Дубликат знамени Днепровской флотилии отправится из Минска в Севастополь
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0968d11e-6730-4aa9-94dd-9edfde8cda95/aaa4c4a7-fb01-4fb7-a854-e42193d82815.jpg2025-02-21T07:00:11.000000Z00
Ветераны военно-морского флота из Беларуси решили поддержать недавно воссозданную Днепровскую речную флотилию, которая участвует в СВО. Дубликат знамени из Минска отправится в Севастополь через белорусские и российские города.
В канун Дня защитников Отечества состоялась торжественная передача дубликата ветеранам.
Валерий Холодилин, председатель Белорусского союза военных моряков:
"160 км границы проходит по реке Днепр. Преемники Днепровской флотилии являются достойными продолжателями их дела, защищая наши рубежи от нацизма".
Днепровская флотилия проявила себя героически на территории Беларуси и России. Включала более 25 героев Советского Союза. Сейчас находится в оперативном подчинении Черноморского флота России.