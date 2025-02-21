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Дубликат знамени Днепровской флотилии отправится из Минска в Севастополь

Ветераны военно-морского флота из Беларуси решили поддержать недавно воссозданную Днепровскую речную флотилию, которая участвует в СВО. Дубликат знамени из Минска отправится в Севастополь через белорусские и российские города.

В канун Дня защитников Отечества состоялась торжественная передача дубликата ветеранам.

Валерий Холодилин, председатель Белорусского союза военных моряков:

"160 км границы проходит по реке Днепр. Преемники Днепровской флотилии являются достойными продолжателями их дела, защищая наши рубежи от нацизма".

Днепровская флотилия проявила себя героически на территории Беларуси и России. Включала более 25 героев Советского Союза. Сейчас находится в оперативном подчинении Черноморского флота России.

ветераны