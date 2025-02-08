Дудаков: USAID долгое время было такой синекурой для демократов, они кормились из его бюджета

"В случае с USAID это очевидным образом бьет по мягкой силе США и по репутации американского правительства вовне, особенно все эти разоблачения того, на что эти деньги уходят, включая какие-нибудь программы изучения трансгендерных обезьян в Африке и т.д. Поэтому здесь Трамп в рамках своей стратегии работает".

Политолог отметил, что USAID долгое время было такой синекурой для демократов, то есть они сами кормились из его бюджета. "Агентство получало колоссальные деньги ежегодно, там порядка 40-60 млрд долларов, что сопоставимо с бюджетом американского разведсообщества (можно сказать, было таким фактически вторым ЦРУ). При этом никакой подотчетности не было, деньги уходили на самые разные нужды огромному количеству НКО, в которых в том числе были задействованы отставные сенаторы, конгрессмены от демпартии, там разные аппаратчики демократов, те, кто являются оппонентами Трампа, - пояснил он. - Сейчас им это все финансирование урезали, агентство ликвидировали. И то, что от него останется, присоединят к госдепартаменту. И этими остатками, ошметками будут заведовать люди Трампа".