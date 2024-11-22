Два дня в ритме "Марафона единства" жила Лида. Собрали все краски праздника

Единая нация, которую не сломить. Белорусы доказывают это и словом, и делом. И в будни, и в праздники. Таким стал "Марафон единства". Общереспубликанская акция близится к кульминации. Но пока гостит в самом западном регионе.

Два дня в ритме марафона жила Лида. Десятки мероприятий в ежечасном формате. Инициативы, направленные на созидание. Вместе поем, вместе трудимся и вместе делаем родную страну краше.

Город с красивым женским именем и богатой замковой историей. Лида тепло встречает и туристов, и каждое событие республиканского масштаба. Вот, например, в 2010-м здесь проводили "Дожинки". Президенту тогда подарили местный символ, который благодаря "Марафону единства" на время вернулся домой.

Выставка подарков Президенту от трудовых коллективов

Подарки на добрую память как знак особого уважения. "С любовью и благодарностью" - именно эти слова звучат чаще всего от трудовых коллективов. Именно так называется новый проект в рамках марафона, который уже стал одним из самых популярных.

От портрета Президента, который составлен из его же слов, до подарка, которому еще нет и двух недель! Символический метроключ. Всего более 100 экспонатов. Это настоящая летопись строительства независимой Беларуси.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Каждый представленный здесь подарок - маленькая история, маленький кирпичик в здании строительства суверенной Беларуси. Много событий происходит. Память стирается, и все эти файлы попадают куда-то далеко в нашей памяти. Но проходишь по выставке и вспоминаешь ту атмосферу, праздник, открытие того или иного объекта. Выставка наглядно показывает, сколько было сделано за время истории суверенной Беларуси, за 30-летний срок. И если вспомнить, какой была Беларусь 30 лет назад и какая она сейчас - это две совершенно разные страны".

Выставка БЕЛТА "Беларусь. Взлет"

Свою летопись пишут и журналисты. 30-летняя эволюция белорусского государства в заметках республиканских и местных газет. Выставка БЕЛТА "Беларусь. Взлет" - каждый раз с прицелом на конкретный регион.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

"В "Лидской газете" была такая рубрика "Што? Дзе? Калі?" - небольшие новостные заметки о жизни жителей города. И там я прочитала, что не каждый может себе позволить сходить в местную баню, так как цена на ее посещение выросла в 17 раз! В той же кратности выросла и цена на ремонт ручных часов, а будильников - так вообще в 20 раз".

И хорошо, что молодое поколение на себе эти тяготы не ощутило. Но все-таки нужно окунуться в историю, чтобы по-настоящему оценить то, что имеешь.

Жительница города рассказала, как жилось в Лиде в 90-е: "Безопасность нашего города на высшем уровне, не сравнить с 90-м. И наш город преобразился по сравнению с 90-ми годами".

Вот так о прошлом и настоящем без фейков. Правда, найти правильный источник все сложнее. Особенно когда извне так хотят запутать. Так кому же все-таки доверять? Рассуждали на традиционной знаковой встрече традиционно прямо в торговом центре. Так у лидчан случился полезный шопинг.

Обстоятельный диалог длиною больше двух часов. Но если кратко и доступно для всех, вот главный вывод.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" рассказал, кому доверять в этом мире: "Президенту, себе, близким, людям, мнение которых для тебя важно".

Украшение города в Год благоустройства

Ищите новости там, где не обманут. Только чистая правда о чистой стране. "Марафон единства" оставляет след не только в сердцах людей. Украшение города в Год благоустройства страны - мурал в самом центре - инициатива молодежи.

Гала-концерт "Время выбрало нас"

"Марафон единства" звучит голосами молодых. И прежде всего молодым - посылы большого гала-концерта "Время выбрало нас". Про то, где тебя всегда ждут. Про наши главные ценности. И о том, в чем наша сила.

"Марафон единства" продолжает путешествие по стране. Впереди Новополоцк, Гродно и Минск. Любимой столице - недельная программа.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства":

"Весь пул от основных мероприятий состоится, конечно же, начиная с 20 января. На протяжении всей недели будут проходить выставки, нескучные лекции в колледжах. Будут организованы и другие мероприятия, которые не проводились ранее. Каждый день будет проходить, не считая выставок, около 12-13 мероприятий. В том числе вечерние мероприятия в необычных знаковых местах".