Два населенных пункта серьезно пострадали из-за грозового фронта в Минской области

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Беларуси. Грозовой фронт с градом, сильным ливнем, шквалистым ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду, нанес немалый ущерб и Минской области. Серьезно пострадали два населенных пункта. В одной из деревень Смолевичского района и в городе Жодино повреждены кровли 9 жилых домов и 7 хозпостроек.

В Минске вечером 10 июля из-за ливня были подтоплены 15 участков дорог, подвалы одного частного и многоквартирного жилых домов. Пробки достигали 10 баллов. Пострадавших нет.

Гомельская область

В Гомельской области спасатели оперативно устраняют последствия сильного ветра и дождя. В регионе зафиксировано 16 случаев падения деревьев.

Могилев

В Могилевской области этой ночью были зафиксированы новые отключения электроэнергии. На ликвидации последствий в регионе работают 103 бригады энергетиков. Работы по распиловке упавших деревьев с самого утра идут в областном центре.

В целом за минувшие сутки в четырех регионах страны зафиксированы 318 случаев падения деревьев. Повреждены 13 автомобилей.

За 10 июля энергетики восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах Беларуси.

На утро пятницы, 11 июля, восстановление велось в 167 населенных пунктах в Могилевской, Минской и Витебской областях. Задействована 171 бригада и 128 единиц техники. Временное электроснабжение обеспечивают 12 дизель-генераторных установок.