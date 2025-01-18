Движение МООП объединило около 400 ребят со всей Беларуси

Под девизом "Мужество. Ответственность. Отечество. Патриотизм" по всей стране объединяются тысячи парней и девушек, которые активно участвуют в движении молодежных отрядов охраны правопорядка, или сокращенно МООП.



Сегодня этих юных бойцов, а их здесь около 400 , объединил республиканский сбор. Программа его разнообразна. Она включает не только образовательные, но и культурные мероприятия - интерактивные площадки, выставка военного оружия, просмотр документальных фильмов, награждение лучших бойцов МООП. А также для участников проведут практические занятия по огневой, тактической подготовке и по рукопашному бою.