Движение МООП объединило около 400 ребят со всей Беларуси

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В Минске Республиканский сбор молодежных отрядов охраны правопорядка объединил около 400 ребят со всей страны. Это студенты вузов и работающая молодежь.
Под девизом "Мужество. Ответственность. Отечество. Патриотизм" по всей стране объединяются тысячи парней и девушек, которые активно участвуют в движении молодежных отрядов охраны правопорядка, или сокращенно МООП.
Сегодня этих юных бойцов, а их здесь около 400 , объединил республиканский сбор. Программа его разнообразна. Она включает не только образовательные, но и культурные мероприятия - интерактивные площадки, выставка военного оружия, просмотр документальных фильмов, награждение лучших бойцов МООП. А также для участников проведут практические занятия по огневой, тактической подготовке и по рукопашному бою.
Уже на следующей неделе они совместно с правоохранительными органами будут следить за безопасностью важного политического события нашей страны - выборы Президента Беларуси. Они будут работать как в дни досрочного, так и в основной день голосования - 26 января. И сами в любой день сделают свой выбор.