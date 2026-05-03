Движение поездов на Калининград восстановлено после ЧП в Литве

Поезда на Калининград уже возобновили движение после аварии в Литве, сообщила Белорусская железная дорога. Задержки из-за ЧП затронули 5 составов.

Пассажирам данных поездов оказана помощь, предоставлены питание и питьевая вода, медицинское сопровождение, обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов - на станциях Гудогай и Молодечно.

Сейчас поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения.

