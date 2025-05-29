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Дворец Независимости вновь принимал гостей
Беларусь доказывает: труд человека ценен не на словах, а на деле.
Дворец Независимости сегодня вновь принимал гостей. Его двери открылись для тех, кто защищал и защищает экономическую безопасность страны.
А именно для ветеранов и действующих сотрудников Государственного таможенного комитета. Всего более сотни человек. Это люди, чья жизнь и карьера стали неотъемлемой частью истории нашей страны.
Гостям рассказали о создании дворца, показали знаменитые залы и кабинеты, где решают важные для государства вопросы. Но и это еще не все.
Экскурсанты хорошенько подготовились и приехали с презентом. В знак уважения таможенники передали Президенту куст калины. А это символ любви, преданности и верности.
Символично, что экскурсия прошла в День ветеранов таможенной службы, а это не просто праздник. Это признание заслуг тех, кто долгие годы с честью служил в системе и продолжает передавать свой опыт следующему поколению. Как отметили сами экскурсанты, этот день им запомнится точно на всю жизнь. Ведь не так много стран, где двери главного символа страны открыты для простых людей.