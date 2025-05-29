Дворец Независимости вновь принимал гостей

Беларусь доказывает: труд человека ценен не на словах, а на деле.

Дворец Независимости сегодня вновь принимал гостей. Его двери открылись для тех, кто защищал и защищает экономическую безопасность страны.

А именно для ветеранов и действующих сотрудников Государственного таможенного комитета. Всего более сотни человек. Это люди, чья жизнь и карьера стали неотъемлемой частью истории нашей страны.

Гостям рассказали о создании дворца, показали знаменитые залы и кабинеты, где решают важные для государства вопросы. Но и это еще не все.

Экскурсанты хорошенько подготовились и приехали с презентом. В знак уважения таможенники передали Президенту куст калины. А это символ любви, преданности и верности.