Дворец Республики готовится к концерту по случаю Дня единения народов Беларуси и России

По случаю Дня единения народов Беларуси и России торжества проходят в Москве и Минске. На сцене Дворца Республики пройдет торжественный концерт популярных в двух странах исполнителей и творческих коллективов из России и Беларуси.

Беларусь и Россия за годы интеграции показали, сколько общего между нашими народами. Между нами связи политические, культурные, исторические. Год за годом стираем барьеры и становимся еще ближе. И этот лейтмотив пройдет красной нитью через все номера торжественной программы, которая посвящена Дню единения народов Беларуси и России. Пока все в ожидании яркого старта.

Что подготовили организаторы? В концертной программе выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", Губернаторской симфонической капеллы Пензенской области, заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля "Сябры" и народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко.