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Дворец Республики готовится к концерту по случаю Дня единения народов Беларуси и России
По случаю Дня единения народов Беларуси и России торжества проходят в Москве и Минске. На сцене Дворца Республики пройдет торжественный концерт популярных в двух странах исполнителей и творческих коллективов из России и Беларуси.
Беларусь и Россия за годы интеграции показали, сколько общего между нашими народами. Между нами связи политические, культурные, исторические. Год за годом стираем барьеры и становимся еще ближе. И этот лейтмотив пройдет красной нитью через все номера торжественной программы, которая посвящена Дню единения народов Беларуси и России. Пока все в ожидании яркого старта.
Что подготовили организаторы? В концертной программе выступления Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", Губернаторской симфонической капеллы Пензенской области, заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля "Сябры" и народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко.
Что касается российской столицы, то в Москве на Новой сцене Большого театра России 2 апреля пройдет показ спектакля "Патетический дневник памяти" Большого театра Беларуси. Эта постановка была создана к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков за счет средств фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Ее показ в Москве будет также посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.