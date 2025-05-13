Двойников: Налоги бельгийцев уходят на оружие для Украины

Тотальная милитаризация - это общий тренд для западного мира. Она позволяет решить сразу несколько вопросов. Например, сбить градус общественной напряженности, который вызван снижением достатка у среднего класса. По схожему пути пошел и центр европейской бюрократии - Брюссель. Бельгия готовится сократить финансирование системы соцобеспечения для увеличения расходов на оборону. Подобные меры приведут к резкому обеднению населения и социально-экономическому коллапсу внутри страны. Об этом в эфире программы "Тренды" заявил бельгийский политолог Валерий Двойников.

"Либералы и экстремально правые делают все, чтобы увеличить поставки оружия Украине. Они уже проголосовали за 12-миллиардный бюджет, который сейчас будет поставляться Украине. Если во власти правые партии, конечно, деньги берутся из бюджета, у народа, часто малоимущего. И это, конечно, очень грустно. Социальные уменьшения очень чувствуются в Бельгии. Сейчас идет большая безработица. У многих людей будут забирать из-за безработицы права на социальную, на медицинскую помощь. Потому что стране нужно экономить деньги ради того, чтобы, как они говорят, выиграть войну в Украине, в которую они вложились довольно сильно и от которой никто отступать не собирается".