3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
Дьяченко: Для современной Польши в целом характерны протестные настроения
20 мая несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации в центре Варшавы против политики кабинета премьер-министра Польши Дональда Туска. Акция прошла под лозунгом "Вместе для Польши и поляков".
"Для современной Польши в целом характерны протестные настроения, которые проходят в течение последних лет", - заявил в студии "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
По его словам, они связаны как с миграционной политикой и с урезанием социальных выплат и расходов, так и с увеличением дополнительных расходов обычных граждан на социальную инфраструктуру. "Поэтому, естественно, граждане Польши под руководством своих профсоюзов, в частности, "Солидарность", выступают против политики правительства. Во всяком случае, они четко обозначают свою позицию, что они недовольны тем, что в настоящее время происходит во внутренней политике страны. Это связано с теми внешнеполитическими проектами, в которые сегодня Польша ввязла в связи с той политикой, которую она избрала. Это увеличение военных расходов. Обратите внимание: в 2026 году планируется увеличение военных расходов на 55 млрд долларов", - отметил депутат.
Внешний долг страны достиг более 500 млрд долларов. "Это тоже очень существенно сказывается на жизни простых поляков. Поэтому польские граждане выходят на улицы и заявляют о том, что они не согласны с той политикой, которая в настоящее время проводится. Тем более что урезаются пенсии и другие социальные выплаты, а налоговое бремя увеличивается", - добавил Олег Дьяченко.