Дыхание Рождества - главное богослужение пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе

Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников. Подходит к концу сочельник - последний день 40-дневного поста. Впереди рождественская ночь, светлая и теплая от Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса. Главное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Православные верующие в преддверии одного из главных праздников

Тысячи верующих по всей Беларуси в ожидании Рождества Христова. Ведь это не просто праздник, а возможность открыть свои сердца для любви и милосердия.

Храмы по всей Беларуси уже готовы к всенощной службе. Их украсили по особенному - еловыми ветвями. Около входа расположились вертепы, которые иллюстрируют главный библейский сюжет - рождение младенца Иисуса Христа. По всей стране уже стартовали праздничные рождественские службы.

Иерей Дмитрий Нецветаев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

"Уже закончилось всенощное бдение, закончилась вечерняя служба. Впереди нас ждет праздничная божественная литургия. В этом есть особый смысл, особая праздничная таинственность потому, что родился Христос, пришел спаситель мира, мы можем встретить Вифлеемскую звезду".

Как гласит легенда, это небесное светило указывало путь волхвам, которые шли с дальних стран, чтобы поклониться Христу. Это как олицетворение образа человека, который ищет истину.

Иерей Антоний Бондарев, клирик храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Минска:

"Это праздник, когда сам Бог стал человеком, чтобы спасти все человечество. Иисус Христос пришел в этот мир. Отложите сейчас все свои заботы, всю суету, все, чем вы сейчас занимаетесь, вдумайтесь на одну минутку: Христос родится и этот день закончится завтра или Христос родится и останется в моем сердце навсегда. И это может перевернуть всю нашу жизнь. С Рождеством Христовым! Са святам!"

В ночь с 6 на 7 января православные христиане идут в церковь на рождественскую службу, радуясь рождению Спасителя. В храмах совершается литургия святого Василия Великого, звучат песнопения Рождества Христова.