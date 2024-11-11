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Дыхание Рождества - главное богослужение пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе
Автор:Катерина Павлова
Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников. Подходит к концу сочельник - последний день 40-дневного поста. Впереди рождественская ночь, светлая и теплая от Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса. Главное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Православные верующие в преддверии одного из главных праздников
Тысячи верующих по всей Беларуси в ожидании Рождества Христова. Ведь это не просто праздник, а возможность открыть свои сердца для любви и милосердия.
Храмы по всей Беларуси уже готовы к всенощной службе. Их украсили по особенному - еловыми ветвями. Около входа расположились вертепы, которые иллюстрируют главный библейский сюжет - рождение младенца Иисуса Христа. По всей стране уже стартовали праздничные рождественские службы.
Иерей Дмитрий Нецветаев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:
"Уже закончилось всенощное бдение, закончилась вечерняя служба. Впереди нас ждет праздничная божественная литургия. В этом есть особый смысл, особая праздничная таинственность потому, что родился Христос, пришел спаситель мира, мы можем встретить Вифлеемскую звезду".
Как гласит легенда, это небесное светило указывало путь волхвам, которые шли с дальних стран, чтобы поклониться Христу. Это как олицетворение образа человека, который ищет истину.
Иерей Антоний Бондарев, клирик храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Минска:
"Это праздник, когда сам Бог стал человеком, чтобы спасти все человечество. Иисус Христос пришел в этот мир. Отложите сейчас все свои заботы, всю суету, все, чем вы сейчас занимаетесь, вдумайтесь на одну минутку: Христос родится и этот день закончится завтра или Христос родится и останется в моем сердце навсегда. И это может перевернуть всю нашу жизнь. С Рождеством Христовым! Са святам!"
В ночь с 6 на 7 января православные христиане идут в церковь на рождественскую службу, радуясь рождению Спасителя. В храмах совершается литургия святого Василия Великого, звучат песнопения Рождества Христова.
Предстоящей ночью славить имя Христа будут верующие пяти поместных церквей мира, которые живут по старому, юлианскому, календарю. Учитывая, что прихожане одной только Русской церкви - самой большой из них - проживают на пяти континентах, можно сказать, что рождественские службы пройдут в эти дни на десятках языков мира.
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