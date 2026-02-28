3.75 BYN
Дзермант: Циничный, вероломный удар, чтобы обрушить политическую систему в Иране
Конфликт США и Ирана достаточно стар. Американские санкции в отношении страны были введены еще 1979 году, раз в десять лет их дополняют и ужесточают.
Вот и сейчас язык дипломатии со стороны США - это вновь язык силы с помощью бомбежек.
У Ирана и США не клеится разговор, а переговорный процесс не то чтобы зашел в тупик, Вашингтон решил по традиции перейти к решению вопроса с позиции силы, предприняв ракетные удары по ряду иранских городов.
В отношениях Ирана и США Израиль, наверное, стоит рассматривать как прокси-силу, проамериканский механизм, который работает на Ближнем Востоке, как определенная система сдерживания для упрямого Тегерана, других стран и группировок, которые поддерживают Исламскую Республику в своей самостоятельности и независимости.
Алексей Дзермант, политолог:
"Такой циничный удар, вероломный удар специально для того, чтобы обрушить политическую систему в Иране. Мы уже видим эти заявления, что на самом деле целью является именно свержение власти. То есть это никакие там аргументы о прекращении ядерной программы. Иран готов был обсуждать все на дипломатическом треке, но Израилю и США нужна именно смена режима, чтобы взять под контроль страну, крайне богатую природными ресурсами".
Восполнение своих энергетических ресурсов для США - это вопрос выживания. Именно поэтому сначала - Венесуэла, теперь - Иран. Кто следующий - известно лишь одному Трампу. Но по степени агрессивности и вовлеченности в локальные конфликты - конкурентов у США нет. Примечательно, что с некоторых пор Штаты даже не ставят себе цель победить в войне. В классическом смысле победа в войне - это оккупация и контроль территории противника. Но это дорого и хлопотно. Лишние заботы Вашингтону ни к чему.
Лоуренс Уилкерсон, руководитель аппарата госсекретаря США (2001-2005 гг.):
"Из-за бессилия других властных структур и бюрократии Пентагон остается единственным действенным политиком, поэтому и начинаются войны. Это будет продолжаться, пока империя не потерпит поражение в большой войне или не распадется сама, что представляется мне наиболее вероятным".
Еще в 2015 году в журнале "Американский консерватор" Джон Атли опубликовал свою статью "12 причин, по которым США ведут свои войны, в них не побеждая". И вот там буквально в двух предложениях изложены ценности страны, которая сотни лет продвигала себя как "лоно демократии": "Победа в войне - вторичная цель по отношению к другим целям в военных решениях Белого дома. Пока в какой-то далекой стране идет война, военно-промышленный комплекс получает заказы на оружие, ученые гранты на разработку новых вооружений. Частные подрядчики получают военные контракты. Война - отличный отвлекающий манер в случае внутренних проблем в США".
Природа конфликта Ирана и США стара. Впервые Штаты ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны неоднократно корректировался - часть запретов была отменена, другая - ужесточена, вводились новые ограничения.
Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетной ядерной программы. Но с теми же нарративами можно было бы выставлять претензии и американцам, неправда ли?
Уже после 1979 года раз в десять лет стало традицией вводить все новые и новые санкции против Иранской Республики. При этом страна независимо ни от чего продолжила свое развитие, укрепляя и свой технологический суверенитет и ядерный потенциал в мирных целях. При этом американцы продолжили настаивать на обратном.
Накануне 12-дневной войны, которая случилась летом 2025 года, должны были состояться очередные переговоры между США и Ираном, но американцы цинично их прервали ракетными ударами. Сейчас произошла аналогичная ситуация. Буквально вчера представители Омона - посредники в переговорах между США и Ираном - заявили, что Исламская Республика готова принять некоторые условия американцев. Но ответ оказался недружелюбным. Как ответит Иран?
Алексей Дзермант, политолог:
"Вот здесь очень опасная грань. Потому что Иран имеет законное право отвечать на агрессию. Он ни на кого не нападал. Мы напали на него. И если, допустим, иранские удары достигнут целей в Израиле или по американским базам, и будет серьезный эффект, серьезное разрушение, тут вопрос, чем будут отвечать американцы и Израиль. И если будут отвечать масштабно, то мы можем увидеть настоящую большую войну в регионе. Или же американцы, как летом 2025 года было, нанесут удар, но не пойдут на следующий этап эскалации. Но сейчас ситуация непредсказуемая. Потому что если американцы и израильтяне всерьез намерены свергать власть в Иране, то они будут добиваться дальнейшей эскалации".
Еще в 2015 году Марко Рубио - бывший сенатор и нынешний глава Госдепартамента США - на встрече с американской еврейской общиной заявил следующее.
Марко Рубио, глава Госдепартамента США:
"Мы вводим санкции против Ирана, потому что они верят в приход 12-го Имама Махди и хотят уничтожить Израиль с помощью ядерной бомбы. Достичь какого-либо соглашения с Ираном абсолютно невозможно".
По своей сути американцы сознательно вмешались в религиозный конфликт, в котором им нет места, и решили по традиции все закончить бомбардировкой, используя в объяснении своих действий лишь домыслы и излюбленную американскую стратегию "Мир через силу". Таким образом разворошили осиное гнездо. Ведь, судя по ответу Ирана уже сейчас, молчать Исламская Республика не будет, как и подставлять вторую щеку.