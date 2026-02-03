Джха Фул Кант: Беларусь - маленькое государство с большими возможностями

Основатель компании JFK (Индия) Джха Фул Кант занимается поставками в Беларусь риса, кофе, чая, сухофруктов, специй. Мужчина признался в "Актуальном интервью", что когда вспоминает о Республике Беларусь, то у него всегда возникают теплые чувства.

"Люди там и ранее были дружными, порядочными, к нам относились всегда хорошо. Было время (1997-1998 годы), когда мы держали офисы в Беларуси, даже фирма целая была. Я не помню ни одного неприятного случая, что в белорусском государстве нам пришлось сталкиваться с какими-то проблемами. Это единственная страна, от которой мы деньги получали всегда. Да, были какие-то проблемы, но никто не подводил. Это было для меня удивлением", - рассказал собеседник.

Джха Фул Кант news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aed7b7f-b921-4ea9-bac3-a8f0368a3b95/conversions/33517488-9e40-4492-9cf0-933bffc7d9e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aed7b7f-b921-4ea9-bac3-a8f0368a3b95/conversions/33517488-9e40-4492-9cf0-933bffc7d9e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aed7b7f-b921-4ea9-bac3-a8f0368a3b95/conversions/33517488-9e40-4492-9cf0-933bffc7d9e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aed7b7f-b921-4ea9-bac3-a8f0368a3b95/conversions/33517488-9e40-4492-9cf0-933bffc7d9e8-xl-___webp_1920.webp 1920w Джха Фул Кант