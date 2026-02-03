3.73 BYN
Джха Фул Кант: Беларусь - маленькое государство с большими возможностями
Основатель компании JFK (Индия) Джха Фул Кант занимается поставками в Беларусь риса, кофе, чая, сухофруктов, специй. Мужчина признался в "Актуальном интервью", что когда вспоминает о Республике Беларусь, то у него всегда возникают теплые чувства.
"Люди там и ранее были дружными, порядочными, к нам относились всегда хорошо. Было время (1997-1998 годы), когда мы держали офисы в Беларуси, даже фирма целая была. Я не помню ни одного неприятного случая, что в белорусском государстве нам пришлось сталкиваться с какими-то проблемами. Это единственная страна, от которой мы деньги получали всегда. Да, были какие-то проблемы, но никто не подводил. Это было для меня удивлением", - рассказал собеседник.
Он также заметил, что белорусские партнеры всегда порядочные - если они обещали что-то, то сдерживали свои слова и выполняли договоренности. "Беларусь - страна не такая большая по сравнению с Индией, но это маленькое государство с большой возможностью. Мы всегда работали с ней, развивали отношения, чтобы индусы больше знали о Беларуси, а бизнесмены больше интересовались белорусским рынком. Я всегда хочу видеть самые теплые отношения между Индией и Беларусью", - подчеркнул Джха Фул Кант.