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ЕАЭС должен действовать на перспективу
Странам Евразийского экономического союза, уверены эксперты, следует создавать новые механизмы сотрудничества и делать акцент на развитии инновационных производств.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы должны не просто успевать за теми тенденциями, которые разворачиваются в мире, не просто констатировать кризис однополярной западной гегемонии, а мы должны действовать на перспективу, вырабатывать новые кооперационные цепочки, делать ставку на прорывные технологические производства. То есть мы должны становиться лидерами. И для этого мало констатировать общность взглядов и путей и решать те проблемы, которые накапливались порой за 10-20 лет. Нужно смотреть вперед, готовить новое поколение управленцев, которые будут разделять идеи интеграции. Мы должны создавать совместное производство, заниматься взаимной инвестиционной деятельностью. Все это лежит в основе той повестки, которую предлагает Республика Беларусь своим партнерам и союзникам".
Фото РИА Новости