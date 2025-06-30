ЕАЭС должен действовать на перспективу

"Мы должны не просто успевать за теми тенденциями, которые разворачиваются в мире, не просто констатировать кризис однополярной западной гегемонии, а мы должны действовать на перспективу, вырабатывать новые кооперационные цепочки, делать ставку на прорывные технологические производства. То есть мы должны становиться лидерами. И для этого мало констатировать общность взглядов и путей и решать те проблемы, которые накапливались порой за 10-20 лет. Нужно смотреть вперед, готовить новое поколение управленцев, которые будут разделять идеи интеграции. Мы должны создавать совместное производство, заниматься взаимной инвестиционной деятельностью. Все это лежит в основе той повестки, которую предлагает Республика Беларусь своим партнерам и союзникам".