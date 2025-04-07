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Единый день депутата состоится в Минске 9 апреля

Единый день депутата состоится в Минске 9 апреля

В Минске 9 апреля пройдет единый день депутата, об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского горисполкома.

Жители белорусской столицы до 20:00 могут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Минского городского Совета депутатов.

Более подробную информацию об адресах приема можно найти на сайте Мингорисполкома.

Единый день депутатаМинск