Единый день озеленения. 305 тыс. деревьев и 377 тыс. кустарников высажено на территории Беларуси
Белорусские леса - наше природное наследие. Приумножая их, мы укрепляем экологическую безопасность страны. В Беларуси стартовала масштабная кампания по озеленению и восстановлению нашего общего богатства.
С самого утра высаживали деревья и кустарники тысячи белорусов по всей стране. В трудовых десантах - депутаты, представители ведомств, общественных объединений, трудовые коллективы, молодежь. Каждый внес свой вклад в зеленое будущее Беларуси.
К инициативе активно подключились сотни белорусов по всей стране.
Ежегодно 11 октября в Беларуси - единый день озеленения. Именно с этой акции и стартует масштабная кампания по озеленению и восстановлению лесных территорий. Этот зеленый марафон включает в себя уже знакомые общественные акции: "Сад надежды", "Посади дерево", "Дай лесу новае жыццё!". Традиционно старт дали в Логойском лесхозе. Здесь 11 октября на более чем 2 гектарах земли посадили более 10 тыс. деревьев - сосны, ели и дубы. В составе трудового десанта - депутаты, представители ведомств, общественных объединений, к инициативе подключилась и молодежь.
Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Природа нам не передается по наследству, мы ее берем в долг у будущих поколений. И, конечно, сегодня нам необходимо сделать все для того, чтобы и сохранить, и приумножить. Потому что лесные богатства и вообще лесной ресурс - это сохранение многих экосистем растительного, животного мира. Это ресурс и для экономики. Поэтому сегодня очень важно принимать участие в различных акциях, которых в Республике Беларусь большое множество".
В планах - 3 тыс. га молодых деревьев
Первое деревце в рамках общественной акции "Дай лесу новае жыццё!" посадили сегодня в Чернянском лесничестве Малоритского лесхоза Брестской области. Здесь высадили 7,5 тыс. сеянцев сосны и более тысячи сеянцев березы. К трудовому десанту первого региона присоединился и министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Тысячи гектаров мы планируем на осень. Посадочного материала у нас хватает. Более 70 питомников, 350 млн выращено по республике посадочного материала. Даже мы несколько миллионов всегда поставляем нашим коллегам в Российскую Федерацию. Акция уже приобрела такой бренд в Беларуси. 40 % покрыто лесами, поэтому нам приятно, что все так откликнулись, как сегодня. Это уже как праздник".
Сотрудники Госсекретариата высадили 100 тыс. саженцев
Около 100 тыс. саженцев деревьев высадили в Докшицком районе сотрудники Государственного секретариата вместе с семьями. Территория Замосточского лесничества пополнилась двумя гектарами молодого леса. В акции принял участие и Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Такие акции, которые проводятся в нашей стране, нацелены на созидание, на что-то прекрасное. И все, что красивое, к этому нужно приложить определенный труд. И не только тех, кто за это отвечает. К примеру, если мы сажаем лес, то за это должны отвечать только лесники или лесхозы? Нет, за это должен отвечать каждый гражданин нашей страны".
Дать лесу новую жизнь - общий долг
Такие экологические акции с большим трепетом отозвались в сердцах белорусов. Они стали по-настоящему народными. Ведь такие инициативы объединяют. Свой вклад в зеленое будущее страны вносит каждый от мало до велика: чиновники, лесничие, трудовые коллективы, молодые люди. Озеленяют и восстанавливают леса целыми семьями.
Факт
Уже посажено 32 млн цветов, 377 тыс. кустарников и 305 тыс. деревьев
Символично, что новую жизнь "легкие" Европы получили в Год благоустройства. И в соответствии с планом мероприятий по наведению порядка на земле выделены 47 пунктов. Все они реализуются активно, многие с существенным опережением.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
"Всего по состоянию на 1 октября на территории нашей страны уже высажено 32 млн цветов. Высажено 377 тыс. кустарников, 305 тыс. деревьев на территории Республики Беларусь. Здесь безусловным лидером является Брестский регион".
Особое внимание - восстановлению ветровально-буреломных лесосек
В ходе экологической кампании будут высажены десятки тысяч деревьев и кустарников как в населенных пунктах, так и на территориях лесного фонда. Особое внимание уделяют восстановлению ветровально-буреломных лесосек. Этой осенью планируют высадить 21 млн. деревьев, а также восстановить более 3 тыс. гектаров леса. Реализовать это общее благое дело могут только сами белорусы. Все для того, чтобы наша страна стала еще краше и зеленее.