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Единый день приема граждан членами Совета Республики пройдет 5 мая в Брестской области
Выслушать просьбы и предложения, а также оказать содействие в разрешении вопросов. 5 мая члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Брестской области.
Парламентарии посетят все районы. Если о палитре обращений, то местные жители чаще всего приходят с вопросами земельного и жилищного законодательства, также в центре внимания соцвыплаты и качество здравоохранения.
Главная задача личных приемов - помочь людям, а также оценить, как обстоят дела на местах.