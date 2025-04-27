Единый день приема граждан членами Совета Республики пройдет 5 мая в Брестской области

Выслушать просьбы и предложения, а также оказать содействие в разрешении вопросов. 5 мая члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Брестской области.

Парламентарии посетят все районы. Если о палитре обращений, то местные жители чаще всего приходят с вопросами земельного и жилищного законодательства, также в центре внимания соцвыплаты и качество здравоохранения.