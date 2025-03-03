Единый день приема граждан проходит в Минской области. Какие вопросы волнуют белорусов?

Единый день приема граждан в Минской области 3 марта проводят члены Совета Республики.

Собрать общий срез проблем и оказать содействие в их решении. Нередко разговор на местах дает почву для будущих законодательных новаций.

Содействие в решении различных вопросов

22 города Минской области сегодня охватывает единый прием граждан.

Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня принимает в Борисове, в Логойске прием граждан ведет заместитель председателя Сергей Хоменко. В списке записавшихся - 12 человек, но он неокончательный - желающих гораздо больше. И стоит также подчеркнуть, что кроме граждан Минской области в Логойск озвучить свои проблемные вопросы приехали люди из Витебска, Бреста и Речицы.

Тематика вопросов разная. Те, кто пришли на прием, поднимали вопрос ремонта участка дороги от городского поселка Плещеницы до деревни Рудня, о трудоустройстве, пенсионном обеспечении, также звучали жилищные вопросы, в частности, о вводе в эксплуатацию жилых домов.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Личный прием - это, наверное, все-таки изучение реальной обстановки, которая складывается у наших граждан по самым различным вопросам, работа с местными исполнительными органами власти в части, касающейся решения этих проблем. Ну и, конечно же, решение на более высоком уровне".