Единый день приема граждан провели сенаторы в Брестской области

Услышать каждого и решить вопрос как можно быстрее - единый день приема граждан провели 5 мая сенаторы в Брестской области.

Темы обращений самые разные: и продвижение молодежных инициатив, и увековечивание памяти героев, и предложения по внесению изменений в законодательство, и сохранение объектов. Например, жители деревни Дарево-Чиж Ляховичского района обеспокоены угрозой закрытия единственного магазина. С этой проблемой они обратились к заместителю председателя Совета Республики Сергею Хоменко. Решено, что до конца года магазин будет действовать, а параллельно проработают вопрос о новом торговом объекте.

В целом жителей интересовало развитие своего района.

"Там проживает достаточно большое количество населения - 266 человек. Из них 71 - люди старше трудоспособного возраста. Соответственно, у них нет доступа в город, например, для покупки продуктов или каких-то товаров первой необходимости", - рассказала Екатерина Бречко, депутат Коньковского сельского совета.

"Гордость берет за нашу страну, когда люди приходят и говорят о необходимости строительства социальных объектов, таких как бассейны, стадионы, центры реабилитации. Ведь люди понимают, что при обращении к представителям Совета Республики данный вопрос будет решен", - отметил зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.