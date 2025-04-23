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Единый день приема граждан провели сенаторы в Брестской области

Услышать каждого и решить вопрос как можно быстрее - единый день приема граждан провели 5 мая сенаторы в Брестской области.

Темы обращений самые разные: и продвижение молодежных инициатив, и увековечивание памяти героев, и предложения по внесению  изменений в законодательство, и сохранение объектов. Например, жители деревни Дарево-Чиж Ляховичского района обеспокоены угрозой закрытия единственного магазина. С этой проблемой они обратились к заместителю председателя Совета Республики Сергею Хоменко. Решено, что до конца года магазин будет действовать, а параллельно проработают вопрос о новом торговом объекте.

В целом жителей интересовало развитие своего района.

 "Там проживает достаточно большое количество населения - 266 человек. Из них 71 - люди старше трудоспособного возраста. Соответственно, у них нет доступа в город, например, для покупки продуктов или каких-то товаров первой необходимости", - рассказала  Екатерина Бречко, депутат Коньковского сельского совета.

 "Гордость берет за нашу страну, когда люди приходят и говорят о необходимости строительства социальных объектов, таких как бассейны, стадионы, центры реабилитации. Ведь люди понимают, что при обращении к представителям Совета Республики данный вопрос будет решен",  - отметил зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.

Приемы граждан сенаторы провели во всех районах Брестской области. Все вопросы, которые не удалось решить на месте, взяты на контроль.

Брестская областьприем граждан