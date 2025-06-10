Единственное жилье не сможет являться предметом залога

Член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Алексей Райко рассказал журналистам перед началом заседания второй сессии Палаты представителей о новациях законодательства в части совершенствования кредитно-денежной политики, пишет БЕЛТА.

Очередным этапом совершенствования денежно-кредитной политики в области предоставления займов стала разработка Национальным банком проекта закона "Об изменении законов". Данным законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс, закон о валютном регулировании и валютном контроле, а также в закон о рекламе.

Например, в Гражданский кодекс вносится изменение о том, что единственное жилое помещение, дом с хозяйственной постройкой, квартира либо доля в общем праве собственности не могут являться предметом залога, отметил Алексей Райко. Кроме того, в феврале этого года был принят закон о потребительском кредите и потребительском микрозайме, который вносил ограничения по сумме процентов пени, штрафа, неустойки.

Алексей Райко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a299185-e476-48cd-ab36-598c28df30aa/conversions/412b73dd-8920-41b1-b9af-d1a9eb4e4437-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a299185-e476-48cd-ab36-598c28df30aa/conversions/412b73dd-8920-41b1-b9af-d1a9eb4e4437-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a299185-e476-48cd-ab36-598c28df30aa/conversions/412b73dd-8920-41b1-b9af-d1a9eb4e4437-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a299185-e476-48cd-ab36-598c28df30aa/conversions/412b73dd-8920-41b1-b9af-d1a9eb4e4437-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Райко

"Также сегодня депутатами Палаты представителей в первом чтении внесены изменения в Гражданский кодекс в части ограничения суммы процентов предоставляемых займов. При сроке возврата до одного года это не более половины суммы займа, на срок свыше одного года - не более суммы займа. Кроме того, штрафы, пени и неустойки не смогут превышать половины суммы займов", - пояснил депутат.

Юридические лица, организации и индивидуальные предприниматели не смогут выдавать займы физическим лицам, если они не осуществляют микрофинансовую деятельность. "Исключением из данного правила будет являться возможность предоставления займов физлицам нанимателями. Кроме того, юридические лица и организации, которые в наименовании имеют в своем слове "займ", "микрозайм", "микрофинансирование", "деньги в долг", не занимаются микрофинансовой деятельностью, должны будут в течение семи месяцев после принятия данного законопроекта внести изменения в свои уставные документы, то есть изменить свое наименование, чтобы наши граждане не вводились в заблуждение", - отметил Алексей Райко.

В закон о валютном регулировании и валютном контроле вносится ограничение на предоставление займов в иностранной валюте за исключением близких родственников. "То есть бабушка сможет подарить своей внучке или внуку в валюте деньги безвозмездно", - сказал он.

В закон о рекламе вносятся ограничения для организаций, которые не осуществляют микрофинансовую деятельность. Нельзя будет использовать в своей рекламе слова "займ", "микрозайм", "микрофинансирование", "деньги", "долг".