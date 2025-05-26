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"Единственные, кто там реально страдают, это животные". Эксперт назвала жертв польского забора
Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Беларусью в 2021 году приняла решение о строительстве забора на границе, его длина - 186 км (не проходит по водной части границы, и поэтому короче электронного барьера), высота - 5 м.
Для чего на самом деле был построен данный забор: для защиты от беженцев или для того, чтобы поднять стоимость более-менее безопасного перехода, который готовы обеспечивать и польские силовики, и польское правительство?
"Уже всеми доказано, что эта ограда вообще не имеет никакого смысла. Во-первых, у нее очень много брешей, и единственные, кто там реально страдают, это животные. Животный мир нанесет серьезные потери", - такое заявление в студии "Первого информационного" сделала аналитик Юлия Абухович.
Она напомнила, что белорусские пограничники на границе неоднократно обнаруживали избитых беженцев. "Применялось насилие со стороны прибалтийских и польских пограничников к тем мигрантам, которые не заплатили, а хотели пробраться какими-то окольными путями. А есть те, кто заплатил. И очень много роликов уже в Сети, в которых перебравшиеся беженцы благодарят своих прибалтийских и польских друзей за то, что они им помогли добраться до вожделенного "европейского сада", - констатировала Юлия Абухович.