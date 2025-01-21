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Единство глазами юных белорусов: в Минске на выставке школьники представили свои творческие работы

"Марафон единства" объединяет всех белорусов,  даже самых юных.

Школьники представили свои творческие работы на выставке Минского городского конкурса рисунка и Республиканского конкурса сочинений во Дворце детей и молодежи. В каждом произведении были изображения родных мест и слова о своей любимой стране и людях.

Лучшие работы авторы представили и получили дипломы. А еще рассказали о том, почему белорусам важно сохранить единство. "Единство - это когда мы можем все преодолеть вместе", "В своем сочинении я написал, что было бы неплохо, чтобы все люди объединились в единый организм".

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"У нас очень талантливые дети. Молодежь и дети - это не только гордость для семьи, где они воспитываются, а это гордость и для педагогов, и всей страны. Мы должны давать нашим детям возможность себя проявить в самых разных направлениях. Для малышей - творчество,  мы попросили их нарисовать, что значит, когда мы вместе".

Каждому победителю будет вручен в подарок велосипед. А еще на базе Минского дворца детей и молодежи для юных посетителей городской технопарк  организовал интерактивную выставку в рамках "Марафона единства". 

Марафон единстваМинсквыставка